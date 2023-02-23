

الدوحة - فريد عبدالباقي



أسفرت قرعة بطولة كأس أمير قطر في نسختها الـ 51، التي شهدت حضور رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وممثلي الأندية المشاركة في البطولة، عن مواجهات نارية في الدور ثمن النهائي.



وشارك في القرعة 16 فريقا، من أندية الدرجتين الأولى والثانية، وزعت في تصنيفين، يضم التصنيف الأول 8 فرق، وهي صاحبة المراكز من الأول إلى الثامن في الموسم الماضي من الدوري القطري.



وضم التصنيف الثاني الفرق صاحبة المراكز من التاسع إلى الثاني عشر من الدوري القطري للموسم الماضي والفرق صاحبة المراكز من الأول إلى الثالث من دوري الدرجة الثانية بالإضافة إلى الفريق المتأهل من المباراة التمهيدية وهو معيذر.



ومن المقرر أن يبدأ الدحيل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الخريطيات- درجة ثانية-، فيما يواجه السد بطل النسخة قبل الماضية نظيره فريق المرخية، والعربي يلتقي الشمال، والخور مع أم صلال، والشحانية - درجة ثانية مع الوكرة، والسيلية مع الريان، وقطر مع الغرافة، ومعيذر- درجة ثانية مع الأهلي.



إلى ذلك، حافظ العربي على وصافة الدوري القطري بفوزه المستحق على المرخية بهدفين نظيفين في ختام مباريات الجولة الـ15 من المسابقة.



سجل هدفي العربي رامي سهيل والتونسي يوسف المساكني من ركلة جزاء في الدقيقتين (67 و90)، بهذه النتيجة، رفع العربي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن الدحيل المتصدر، علما أن الأخير يملك مباراة مؤجلة، وتوقف رصيد المرخية عند 12 نقطة.



وفي مباراة أخرى، سيطر التعادل الإيجابي على لقاء السيلية وقطر 1-1، وافتتح فريق قطر النتيجة عبر هدف سجله ناصر بير في الدقيقة (45+5)، وأدرك السيلية التعادل عن طريق كارلوس سيرجيو من ركلة جزاء في الدقيقة (78)، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي قطر إلى 23 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل السيلية إلى النقطة التاسعة في المركز الـ11 وقبل الأخير.



وفي مباراة ثالثة بالدوري، حسم التعادل السلبي موقعة أم صلال والوكرة، ليرتفع رصيد الفريق الوكراوي إلى 19 نقطة في المركز السابع، ورفع أم صلال رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ12 والأخير.