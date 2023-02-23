بيروت - عامر زين الدين



عقدت الهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز جلسة استثنائية لها في دار الطائفة - بيروت برئاسة شيخ العقل د. سامي أبي المنى وحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ووزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط والنواب مروان حمادة ووائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن وفيصل الصايغ، وأعضاء للمجلس، وناقشت أمورا داخلية ووطنية.



وقال شيخ العقل بكلمة افتتاحية: نلتقي في إطار الهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفتنا، ونحن نعيش وإياكم أجواء داخلية وخارجية ملبدة بالغيوم التي تنذر باشتداد العاصفة، وتدعونا للحذر والتوقي والتعامل مع الواقع بحكمة وروية وتعاون وانفتاح وأمل.



وأضاف: نشاهد وتشاهدون ما يحدث في العالم من غليان ومآس وفوضى وتحديات، ومن كوارث ومصائب وتقلبات، نشاهد وتشاهدون ما يحصل من انهيار وانحدار مالي واقتصادي واجتماعي، ومن حروب تمتد نيرانها من ساحة المعركة المحدودة إلى كل الساحات العالمية، ومن ضغوط اقتصادية على الدول واصطفافات محورية لا تحمد عقباها، نشاهد وتشاهدون ما يصيب منطقتنا من شظايا الانقسام العالمي وصراع المصالح والخلاف الأيديولوجي والعداوة الدينية، ولبنان دائما في قلب الحدث تعكس مراياه كل ما حوله من قضايا الأمة البائسة ومن أزمات الدول المجاورة، ونرى وترون كم كانت السنة الماضية التي تسلمنا فيها الأمانة إلى جانبكم صعبة ومعقدة في البلاد على صعيد التدهور المالي والخلل الدستوري والفراغ الرئاسي والتشتت الحكومي واهتزاز العلاقة مع الخارج، وكم دعونا، ومازلنا، إلى التلاقي على قواسم مشتركة وإلى تغليب مصلحة الوطن على ما عداها، ونرى وترون كم تصاعدت التجاذبات الداخلية في الطائفة، وبالأخص على المستوى الديني، والتي خرج بعضها عن الإطار التوحيدي الروحاني اللطيف، وكذلك على مستوى مؤسسات الطائفة، من مشيخة العقل والمجلس المذهبي والأوقاف إلى المؤسسات الدرزية الأساسية التي تعرضت لهجمات ممنهجة ومنظمة، هدامة وغير بريئة، ما استدعى منا الرد الإيجابي وليس السلبي، والرد الإيجابي يكون بدعوة أبنائنا إلى الرشد والصواب، وبالعمل معا بشفافية ودقة وإرادة صلبة وثقة عالية وبتعاون وثيق لتجاوز المخاطر والعقبات.



وأكد أبي المنى على «الإصرار على التطلع عاليا وإلى الإمام، وعلى دعوتنا الدائمة إلى جمع الشمل ورأب الصدع حيث وجد، وعلى احترام دورنا الجامع على المستوى الداخلي وعلى المستوى الوطني».