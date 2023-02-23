ثمن رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية رجب شحاتة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي في استيراد وزارة التموين الأرز الأبيض من الخارج.



وقال شحاتة - في تصريح امس - إن القرار سيعمل أيضا على توفير الأرز بكميات كبيرة وسيؤدي لتراجع الأسعار مرة أخرى في ظل توسع الوزارة في إنشاء معارض (أهلا رمضان) بكل محافظات الجمهورية وتوفير السلع للمستهلك بأسعار مخفضة.



وأضاف أنه تم أيضا طرح السلع الغذائية والأرز بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقات التموين، حيث نجحت وزارة التموين على مدار الفترة الماضية في تأمين مخزون استراتيجي من كل السلع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن ما يؤكد ذلك عدم حدوث أي أزمة تتعلق بنقص أي سلعة غذائية طول فترة جائحة كورونا أو خلال الأزمة الروسية - الأوكرانية.



وأشار إلى انخفاض سعر طن الأرز الشعير في الأسواق بنحو 1000 جنيه للطن، نتيجة الخطوات التي اتخذتها الوزارة بقيادة د.علي المصيلحي في استيراد الأرز من الخارج، والتعاقد على 50 ألف طن أرز أبيض مستورد لطرحه للمواطنين بأسعار مخفضة.



ونوه بأن الوزارة ستستمر في استيراد الأرز لضرب أي محاولة للاحتكار من قبل بعض المغرضين، بجانب وصول كميات كبيرة من الأرز المستورد لصالح بعض شركات القطاع الخاص الوطنية خلال النصف الأول من مارس المقبل الأمر الذي سيحدث طفرة كبيرة في الأرز، وسينعكس بشكل إيجابي لصالح المستهلك.