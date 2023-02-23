احتفلت سفاراتنا لدى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وهولندا بالعيد الوطني الـ 62 لاستقلال الكويت والذكرى الـ 32 ليوم التحرير.



وفي فرنسا أقام سفيرنا في باريس محمد الجديع حفل استقبال كبيرا حضره اعضاء السفارة وبعثة الكويت لدى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) وممثلون عن الضباط والطلبة الكويتيين المبتعثين. ورفع السفير الجديع في تصريح لـ (كونا) بهذه المناسبة العزيزة اسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والشعب الكويتي الكريم بمناسبة احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية والى من يقيم على ارضها.



إسبانيا



وفي إسبانيا أقامت السفارة في مقرها في العاصمة (مدريد) حفل استقبال بمناسبة الاعياد الوطنية. ورفع سفيرنا لدى إسبانيا خليفة الخرافي أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد والحكومة الرشيدة.



وتمنى السفير الخرافي في تصريح لـ (كونا) المزيد من التقدم والازدهار والامن والرخاء للكويت وأهلها في ظل القيادة الحكيمة والسديدة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين.



إيطاليا



من جانبها، اقامت سفارتنا لدى ايطاليا احتفالية كبيرة بمناسبة العيد الوطني للاستقلال الـ 62 وعيد التحرير الـ 32 في العاصمة (روما) بعد توقف دام لثلاث سنوات بسبب جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).



ورفع سفيرنا لدى ايطاليا ناصر القحطاني بهذه المناسبة العزيزة أسمى التهاني الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وشعب وحكومة الكويت بالأعياد الوطنية. وقال السفير القحطاني في تصريح لـ (كونا) ان المشاركة المتميزة في أعياد الكويت الوطنية من قبل كبار المسؤولين والشخصيات الايطالية دليل قوي على عمق الصداقة التي تربط الكويت بايطاليا.



من جانبها، أعربت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي مارينا سيريني عن سعادتها وتشرفها العميقين بالمشاركة في احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية.



البرتغال



وفي البرتغال أقامت سفارتنا حفل استقبال بمناسبة الاعياد الوطنية اذ رفع سفيرنا لدى البرتغال حمد الهزيم أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد والحكومة الرشيدة.



وقال السفير الهزيم في تصريح لـ (كونا) ان هذه المناسبة «عزيزة وذكرى مجيدة في قلب كل كويتي»، متمنيا دوام الازدهار والأمن والنماء لبلدنا الغالي الكويت خلف راية قيادته الحكيمة.



هولندا



وفي هولندا أقام سفيرنا لدى هولندا علي الظفيري حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية. واعرب السفير الظفيري في تصريح لـ (كونا) بهذه المناسبة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي والمقيمين على ارض الكويت. وقال «أتمنى كل التوفيق والتقدم لبلدي الكويت في جميع المجالات»، مؤكدا تقدير هولندا الدائم لموقف الكويت السياسي كوسيط في المنطقة، مضيفا ان العلاقات بين الكويت وهولندا تسير بشكل جيد على جميع المستويات وخاصة في قطاعي الاقتصاد والاستثمار.