رفع قنصل عام الكويت في مدينة شنغهاي مشعل مصطفى الشمالي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، وإلى حكومة الكويت الرشيدة والشعب الكويتي الكريم، بمناسبة العيد الوطني الـ62 لاستقلال الكويت وذكرى التحرير الـ 32، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ الكويت من كل سوء ومكروه وان يديم على وطننا وقيادته وشعبه نعم الأمن والرفاه والاستقرار. وأضاف الشمالي في تصريح صحافي: لا يسعني والكويت تحتفل بذكرى أعيادها الوطنية إلا أن أستذكر تضحيات الآباء والأجداد والشهداء الأبرار، وإصرار أبناء الكويت الأوفياء من أجل بناء دولة ذات مكانة وسمعة دولية شامخة الهامة يشهد لها الجميع. وكان الشمالي قد قام برفع علم الكويت على مقر القنصلية العامة، انسجاما مع الحملة الوطنية للاحتفالات لهذا العام، تحت شعار «عز وفخر»، وتعزيزا للهوية الوطنية وترسيخا لأسمى معاني الولاء والانتماء لعلم الكويت التي رسمت ألوانه قصة وطن سطرها التاريخ بخطوط من ذهب. وحول العلاقات الكويتية - الصينية، أشار الشمالي إلى «أن هذه العلاقات تسير بخطى ثابتة متميزة يسودها التفاهم والتناغم والرؤى المشتركة في الكثير من المجالات، وان التطلع مستمر لبناء شراكات جديدة مع الصين التي تعود بالفائدة والنفع للبلدين الصديقين».