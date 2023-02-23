قالت المديرة العامة للهيئة العامة للبيئة بالتكليف سميرة الكندري ان كمية النفايات البلاستيكية المتولدة سنويا في البلاد تقدر بنحو 314 ألف طن بنسبة 13% من إجمالي النفايات الصلبة، مبينة انه تتم حاليا إعادة تدوير نحو 8% فقط من النفايات البلاستيكية وينتهي غالبيتها في مرادم النفايات.



كلام الكندري جاء في كلمة لها خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة لإطلاق الحملة الإعلامية للتغير السلوكي لاستهلاك المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا ضمن خطة العمل الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين في البلاد.



ولفتت الى ان الغرض الرئيسي من الحملة الإعلامية زيادة أنشطة التوعية حول الاستهلاك والإنتاج المستدامين ومخاطبة الشباب والمؤسسات التعليمية والشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التأثير بشأن المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في البلاد وإحداث تغيير سلوكي حقيقي وزيادة أنشطة التوعية حول الاستهلاك والإنتاج المستدامين في مجال البلاستيك.



وذكرت انه تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة في اعداد الاستراتيجية البيئية لإدارة النفايات في الكويت وتوجه الدولة في منع استخدام أكياس البلاستيك غير القابلة للتحلل في مراكز التسوق والجمعيات التعاونية، تم التركيز على النفايات البلاستيكية.



من جانبه، قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لغرب آسيا سامي ديماسي في كلمة له ان البرنامج وبالتعاون مع هيئة البيئة أطلقا حملة «يلا ندور ونغير» للحد من النفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والذي يصعب تدوير معظمها.



وأضاف ديماسي ان الحملة تستهدف كل السكان لاسيما الشباب منهم، وتتضمن أنشطة توعوية تشجع على تغير السلوك في استخدام البلاستيك والتحول الى بدائل صديقة للبيئة.