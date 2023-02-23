عبدالله الراكان



نظم معهد المرأة للتنمية والسلام مهرجان السلام السادس تحت شعار «روح الماضي تعانق أمل الحاضر» مسيرة للقانونيين في ممشى الواحة بمنطقة مشرف حملت أعلام الكويت ورددت أهازيج وأغاني وطنية شعبية في حب الكويت ضمن الاحتفالات بالذكرى 62 للعيد الوطني والذكرى 32 للتحرير. من جهتها، أكدت رئيسة المعهد كوثر الجوعان في تصريح لـ «الأنباء» على هامش الفعالية، أن مهرجان السلام السادس هدفه تعزيز الروح الوطنية وغرسها لدى الأطفال. وأضافت أن مسيرة القانونيين تنطلق من ممشى الواحة في منطقة مشرف بحضور جمع غفير من المحامين وطلبة القانون، مشيرة إلى أن المساند لهذه المسيرة فعاليات وعروض كويتية خليجية من مملكة البحرين وسلطنة عمان، موضحة أن هذا التجمع يضم الكبار والصغار، وهو ما نتطلع إليه، وهو غرس الوحدة الوطنية لدى الأطفال، وهو أحد أهداف معهد المرأة للتنمية والسلام، وأيضا أن يسود الأمن والسلام في الكويت، وهو دائما ما تسعى إليه الكويت.