ما تحصده الإمارات من نجاحات عبر تنظيمها للفعاليات الدولية يعكس

حجم إمكاناتها وقدراتها على استقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة

التقى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ووزير الدفاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد وذلك على هامش معرض، ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023» في أبوظبي.



وقد نقل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتمنياتهم لسموه بموفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم دوام التقدم والرفعة والازدهار.



كما أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على دعوته الكريمة له لزيارة بلده الثاني الإمارات، والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو مستمر على مختلف الأصعدة والمجالات، مؤكدا أهمية العمل المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق النهضة الشاملة، وفتح آفاق التعاون والتشاور والتنسيق المتبادل بين الجانبين، كما عبر عن خالص شكره وعظيم امتنانه لسموه على ما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة وتكريم وحسن استقبال.



وهنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بنجاح معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023» مؤكدا أن ما تحصده دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من نجاحات عبر تنظيمها لمثل هذه الفعاليات الدولية يعكس حجم إمكاناتها وقدراتها على استقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة، مشيدا بحسن الإعداد والتنظيم للمعرض، والذي يجسد حجم التطور والمكانة المرموقة لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.