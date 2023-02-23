القاهرة - ناهد إمام - هالة عمران



أكد د.محمد معيط وزير المالية المصري، أننا نجحنا في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليارات دولار، بما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، موضحا أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب علي السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو 75 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.625% ليغلق كوبون الإصدار عند 10.875%.



وأضاف معيط، في بيان امس، أن هذا الإصدار شهد إقبالا ملحوظا وتقدم أكثر من 250 مستثمرا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء، لافتا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التي شهدها الطرح المتمثلة في مدير الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له اثر إيجابي في الحد من تذبذبات الأسعار. قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية: «يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المصدرة للصكوك السيادية ونثمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذي يوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل».



من جهة اخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة بمجال الرياضة، في إطار هدف أشمل لبناء الإنسان المصري يتضمن أيضا تحسين النمط الصحي، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين، وتأهيل الشباب في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس مجلس الوزراء، امس، معرض ومؤتمر «سبورتس إكسبو 2023»، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 ـ 25 فبراير 2023، في مركز «المنارة» للمؤتمرات، وكان في استقبال رئيس الوزراء، د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



وحضر افتتاح المعرض، عدد كبير من الوزراء والمسؤولين، ونخبة من رؤساء الاتحادات الرياضية، والخبراء والأكاديميين في المجال الرياضي بمصر والعالم.



وقال مدبولي: لقد أولت الدولة، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتماما خلال الفترة الماضية بتطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بمختلف مرافقها على مستوى الجمهورية، ما يعظم من قدرات مصر في البنية الأساسية الرياضية لصالح المواطنين وكذلك لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب على أعلى مستوى تنظيميا وإداريا ولوجستيا.