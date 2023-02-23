نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الهجوم الصاروخي الذي وقع قرب المربع الأمني بمنطقة كفرسوسة بدمشق يوم الأحد الماضي، واتهمت الحكومة السورية إسرائيل بتنفيذه، أصاب منشأة كان يجتمع فيها مسؤولون إيرانيون لدفع برامج لتطوير قدرات الطائرات المسيرة أو الصواريخ الخاصة بحلفاء طهران في سورية. وذكر مصدر مقرب من الحكومة السورية وصفته رويترز بـ «المطلع» على الهجوم والهدف المقصود أن الغارات أصابت تجمعا لخبراء فنيين سوريين وإيرانيين معنيين بتصنيع الطائرات المسيرة، ومع ذلك قال إنه لم يسفر عن مقتل أي خبير إيراني رفيع المستوى.



وقال المصدر لـ «رويترز»: «الضربة أصابت المركز الذي كانوا يجتمعون فيه وكذلك شقة في مبنى سكني. قتل مهندس سوري ومسؤول إيراني ليس رفيع المستوى».



وقالت وسائل إعلام رسمية سورية إن الهجمات الصاروخية الجوية استهدفت عدة مناطق بالعاصمة السورية، مما أسفر عن مقتل 5 وإصابة 15 بينهم مدنيون. لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن نحو 15 منهم ضباط وشخصية كبيرة لم يحددها سقطوا نتيجة الهجوم الأعنف الذي يضرب دمشق.



وقال مصدر آخر تحدث إلى عناصر أمنية سورية مطلعة، إن هناك إيرانيين كانوا يحضرون اجتماع الخبراء الفنيين في منشأة عسكرية إيرانية في قبو مبنى سكني داخل مجمع أمني.



وأضاف ان أحد القتلى مهندس مدني بالجيش السوري كان يعمل في مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري. وتقول دول غربية إن المركز مؤسسة عسكرية تنتج صواريخ وأسلحة كيماوية، وتنفي دمشق ذلك.



وأكد مصدر أمني إقليمي ان مهندسا في الحرس الثوري كان مشاركا في برنامج الصواريخ الإيراني أصيب بجراح خطيرة ونقل إلى مستشفى في طهران، فيما نجا عضوان آخران من الحرس الثوري كانا في الاجتماع دون أذى.



كما أفاد مصدر آخر، وهو مسؤول استخباراتي إقليمي مطلع بشأن الهجوم، بأن الهدف كان جزءا من برنامج سري لإنتاج الصواريخ الموجهة يديره الحرس الثوري الإيراني.