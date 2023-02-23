أعلنت «طلبات»، المنصة الرائدة في مجال التقنية على مستوى المنطقة، اليوم عن انطلاق النسخة الثالثة من مبادرة «أسبوع السلامة المرورية» رسميا في الكويت وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، والذي بدأ الثلاثاء الماضي 21 الجاري ويستمر حتى الاثنين 27 فبراير ويحتوي على مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة لزيادة الوعي وتوفير التدريب حول السلامة على الطرق للسائقين، وتعريف السائقين على استراتيجية السلامة الخاصة بطلبات، وذلك من خلال العروض التوضيحية الميدانية والمحتوى التعليمي والتوصيات. وتقيم «طلبات» هذه المبادرة بشكل ربع سنوي، وهي واحدة من مجموعة من مبادرات الشركة العديدة والتي تتماشى مع التزامها المستمر بالسلامة المرورية، وتهدف لتحفيز السائقين على توخي معايير الأمان دائما.