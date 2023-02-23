استضافت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، تجمعا عائليا حصريا لموظفي stc، وذلك بمقرها الرئيسي في برج أولمبيا، في أجواء احتفالية بمناسبة الأعياد الوطنية في الكويت. وبحضور عائلة stc أقامت الشركة عددا من الفعاليات والمسابقات والعروض الموسيقية.



وخلال الحدث المليء بالطاقة والمحبة، اشترك أفراد عائلة stc في عدد من الألعاب الترفيهية والمسابقات، كما تفاعلوا مع العرض المباشر للفرقة الموسيقية وسط أجواء احتفالية. وأتاحت هذه المبادرة، التي أطلقتها stc، لعائلتها فرصة للتواصل مع بعضهم البعض وتعزيز علاقاتهم فيما بينهم في بيئة صحية وإيجابية.



كما شهدت الفعالية على عرض stc إعلانها التلفزيوني بالأعياد الوطنية بعنوان «حبيبة الروح والرية» في إطار حملتها الشاملة والمتكاملة للأعياد الوطنية، وسط حماس كبير، حيث تلقى العمل ردود فعل إيجابية من الموظفين، لاسيما أن العمل الفني لهذا العام تم على يد نخبة من المبدعين وعلى رأسهم الفنان بدر الشعيبي، والمخرج السينمائي الكويتي جاسم الحربان.



وقالت دانة الجاسم، مدير عام اتصالات الشركات في stc: «نقدر في stc بشدة أهمية تعزيز العلاقات الصحية وثقافة العمل التمكينية بين موظفي الشركة، حيث تسعى الشركة جاهدة من أجل خلق بيئة إيجابية وداعمة تمكن الموظفين أن يزدهروا ويفخروا بكونهم جزءا من عائلة stc الكبيرة».