احتفل كمال الصانع بزفاف نجلــه عـبـدالـله عــلـى كــريــمــة جاسم الإبراهيم، بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدمــوا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.