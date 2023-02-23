twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الصانع والإبراهيم الخميس 2023/2/23 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2279 A+ A- استمع المعرس عبدالله كمال الصانعأداء العرضة ابتهاجا بالمناسبة السعيدةد.مبارك الطشة مهنئاكمال الصانع وولداه المعرس عبدالله الصانع وعبدالعزيز الصانع لحظة الوصولخالد عبدالله الرويشد وعبدالله خالد الرويشد يشاركان بالعرضةالشيخ د.باسل الصباح متوسطا عبدالرحمن الدعيج وعبدالعزيز الصانعكمال الصانع والمعرس عبدالله الصانع وجده عبدالعزيز الدعيج وإبراهيم الدعيجالشيخ صباح أحمد صباح السالم مهنئاأحمد السعدون يقدم التهانييوسف الجاسم مباركايوسف الدعيج وضرار الدعيج يباركانالسفير عبداللطيف اليحيى مهنئاد.حسن جوهر مباركاخالد الصانع ود.ياسين الإبراهيم يباركانعبدالوهاب البليس مباركاعبدالوهاب العيسى متوسطا عصام الصانع وكمال الصانع والمعرس عبدالله الصانع وجاسم الإبراهيم وعبدالعزيز الدعيجعدنان البديوي وعبدالرحمن البديوي وعلي البديويد.عصام الربيعان يبارك للمعرس عبدالله الصانع ووالده كمال الصانع وجده عبدالعزيز الدعيج ووالد العروس جاسم الإبراهيممحمد الإبراهيم ود.عصام الربيعانمازن الناهض يبارك(هاني الشمري)حمد حبيب وراشد الحفيتي وحسن الشولي وأحمد نصيب وعمر النقيب يهنئونالمعرس مع الأهل في لقطة تذكارية بالمناسبة السعيدةد.حمد روح الدين مهنئابدر الدعيج وعلي الغنام يباركان احتفل كمال الصانع بزفاف نجلــه عـبـدالـله عــلـى كــريــمــة جاسم الإبراهيم، بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدمــوا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.