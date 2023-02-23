عبدالعزيز المطيري



تحدث النائب عبدالوهاب العيسى عن أهمية وضع خطط اقتصادية واضحة لبناء مستقبل البلد وخلق فرص وظيفية للشباب وبناء بنية تحتية اقتصادية خصبة يستطيع من خلالها الشباب الإشراف على مشاريعهم الخاصة وتحقيق طموحاتهم، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعوقات الاقتصادية التي يجب أن توجد لها حلول سريعة لدفع عجلة التنمية.



كان ذلك خلال ندوة أقامها نادي المحاسبة لكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت ظهر امس بعنوان «مستقبل الكويت الاقتصادي» وسط حضور من طلبة وطالبات جامعة الكويت وبعض أعضاء الهيئة التدريسية. وبسؤاله ان كانت هناك رؤية اقتصادية واضحة، قال العيسى: كل دولة في العالم تملك هيكلا اقتصاديا وهوية اقتصادية واضحة، مثال على ذلك الولايات المتحدة الاميركية تتبع نظاما رأسماليا اقتصاديا يرسم السياسة الأميركية، ومن جانب آخر كوريا الشمالية يتمثل نظامها الاقتصادي بالاشتراكية والذي بدوره يكون القطاع العام هو المهيمن على الحركة الاقتصادية والانتاجية، أما الكويت فإلى يومنا هذا لا نعلم ما هويتنا الاقتصادية، هل نمثل الاشتراكية أم الرأسمالية؟ فنجد في البرلمان أننا نمضي في «رؤية 2035» والتي بدورها تشكل نظاما رأسماليا بامتياز والتي تدفع بالقطاع الخاص لأن يكون رديفا لتشغيل الدولة والقطاع العام يكون قطاعا إشرافيا رقابيا لا أكثر، ولكن عندما نرى برنامج عمل الحكومة وسلوكها اليومي نرى العكس تماما حيث ان السلطة التنفيذية تقوم بتضخيم قطاعاتها من دون مشاركة القطاع الخاص. وتابع: بالتالي يجب على الحكومة أن تحدد هويتها الاقتصادية والسياسية لكي تكون التشريعات البرلمانية مواكبة لهذه الهوية، واليوم نرى أن الميزانية التقديرية للدولة تجاوزت 20 مليار دينار وبعجز 5 مليارات تقريبا، وهذا ما أعلنت عنه وزارة المالية، وبالتالي لا يمكن أن تتحقق التنمية المطلوبة دون تحديد هوية اقتصادية واضحة تنعكس على المشهد السياسي ومجلس الأمة ويجب ألا تترك الحكومة التي رحلت غير مأسوف عليها اللجان البرلمانية فارغة من القوانين والتشريعات، الحكومة سقطت في أول اختبار لها في جلسة 10/1، وايضا عندما استقالت ولم تحدد الأسباب فقط هربت من المواجهة، ما أدى إلى تعطيل متعمد للمشهد السياسي، والمؤسف أننا لم نكن على خلاف سياسي، فقط اختلفنا على قانون إسقاط القروض والذي لا يستدعي خلق أزمة سياسية.



وسئل العيسى: نحن كطلبة نشعر بالقلق نحو المستقبل المجهول بخصوص أزمة التوظيف، ما الحلول برأيك؟ فرد قائلا: لا توجد دولة بالعالم تستطيع أن تصنع وظائف لجميع المواطنين في الجهاز الحكومي فقط، بل إن جميع دول العالم تبحث عن منافذ أخرى للتوظيف سواء بالقطاعات العامة أو العسكرية أو الخاصة لكي تصنع بنية تحتية للمستقبل الوظيفي للشباب، ونحن في الكويت، الحكومة تريد أن توظف جميع المواطنين في الجهاز الحكومي، لأنها فشلت في القطاعات الأخرى، ناهيك عن الاعلانات الوظيفية للهيئات والمؤسسات الحكومية، والتي على سبيل المثال تشترط قبول 100 موظف في الاعلان والمتقدمون 20 الف مواطن، ومع ذلك لا تقبل حتى 100 موظف، بل ترضخ الحكومة للضغوطات النيابية مع الأسف، وتنقل بعض الموظفين من جهات حكومية أخرى إليها كما حدث في مؤسسة الموانئ ومع كل إعلان وظيفي للهيئات نرى أرقاما فلكية من المتقدمين، ما يعني بحد ذاته أن هناك أزمة توظيف تواجه الشباب الكويتي، ناهيك عن ان الشباب الكويتي الذين قدرت أعمارهم بـ 35 سنة وأقل يشكلون 60% من عدد المواطنين، ما يعني أنه ستكون هناك زيادة كبيرة في عدد السكان في المستقبل والتي تستوجب خلق فرص وظيفية وجامعات متعددة لكي تستوعب هذه الأعداد، ولذلك أول مقترح قدمته في مجلس الأمة الحالي هو قانون الوظيفة الحرة والذي يصنع نوعا ثالثا من الوظائف، وهناك قانون نستعد لتقديمه وهو إعادة هيكلة الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة «الفاشل» حتى يستطيع أي شاب كويتي يمتلك فكرة أو مشروعا توفر له الدولة بنية تحتية يستطيع من خلالها أن يؤسس شركته الخاصة، لأن الحكومة لن تستطيع تقديم أي شيء يصب في مصلحة الشاب الكويتي. وفي رده على سؤال: كان لك موقف شجاع في مجلس الأمة عندما اعترضت على قانون اسقاط القروض، ما الدوافع؟ قال العيسى: أولا أتحفظ على كلمة أن الشارع الكويتي بمجمله مع قانون إسقاط القروض، فأنا أرى أن الشعب الكويتي منقسم إلى قسمين، قسم مؤيد وقسم معارض لهذا القانون، فمن غير المعقول أن يتم تسديد قروض من تعدى 90% من قيمة القرض وتسديد من تعدى 5% من قيمة القرض، وأيضا من غير المعقول أن يكون هناك من يتجه للقروض لشراء سيارة فارهة ويتم اسقاط قرضه، وهناك من يتحمل تكاليف الحياة لكي لا يتجه الى القروض، فهذا القانون يفتقر الى العدل والمساواة، ولا يعني أننا عندما رفضنا هذا القانون لا نريد أن نحسن مستوى المعيشة للمواطنين، فهذا من واجبنا كسلطة تشريعية ومن واجب الحكومة أيضا، وهناك العديد من القوانين المطروحة في مجلس الأمة والموجودة في برنامج عمل الحكومة كلها تصب في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، على سبيل المثال لو افترضنا أن قيمة الاقساط هي 200 دينار وحددنا زيادة لجميع المواطنين 200 دينار نكون قد حللنا مشكلة القروض وطبقنا العدالة على الجميع وحافظنا على الاقتصاد العام للدولة من أثر إسقاط القروض، وأيضا قانون البديل الاستراتيجي وتوحيد سلم الرواتب للقضاء على التمييز والواسطة، ومن الخطأ الاعتقاد أن تحسين مستوى المعيشة للمواطن يكون عن طريق الإنفاق العام، فهذا سيشكل تضخما في السلع والعقارات والنتيجة أن المواطن سيتضرر. وردا على سؤال أن الحكومة لو حضرت جلسة إسقاط القروض سيسقط هذا القانون، أجاب العيسى: أعتقد أن الحكومة لو حضرت جلسة 10/1 وناقشنا قانون اسقاط القروض بالشكل الذي وضعته اللجنة المالية لأسقط النواب هذا القانون لأنه قانون غير عادل وقانون غير شعبي ومضر باقتصاد الدولة، لكن عندما تكون الحكومة «جبانة» ولا تدافع عن وجهة نظرها داخل قاعة عبدالله السالم بالتأكيد ستكون النتيجة سيئة وبنفس اليوم نرى رواتب استثنائية خرافية تمنح لوزراء حكومة تريد أن نتعاون معها، فكيف سنتعاون مع حكومة أهدرت المال العام في هذه الرواتب الاستثنائية، تزامن مع جلسة اسقاط القروض. وحول اقتراح تحويل غرفة التجارة الى نقابة ورأيه في هذا القانون، قال العيسى: إنه أحد المعترضين على هذا القانون لأن كل دولة بالعالم تملك غرفة تجارة وان كانت هناك مشاكل في تنظيم غرفة التجارة نأتي بقوانين تنظم عمل غرفة التجارة، لكن من غير المعقول أن يتم تحويلها إلى نقابة، وهناك العديد من القوانين التي قدمت عن طريق مجلس الامة وعن طريق الحكومة ايضا لتعديل قانون غرفة التجارة ولكن لا يمكن تحويلها إلى نقابة.



وأخيرا سئل العيسى: لو عرض عليك حقيبة وزارية في الحكومة القادمة هل ستقبل؟ أجاب: لن أشارك في أي تشكيل حكومي ولو عرض علي سأرفض لأننا أمام قيادة حكومية لا تملك رؤية واضحة لمستقبل البلد.