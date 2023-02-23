4.12 مليارات دينار ضُخت إلى ودائع فوائدها تزيد على 3 إلى 3.5%.. بعدما كانت 102 مليون فقط

5.5 مليارات دينار ودائع جديدة في 4 شرائح تتراوح فائدتها بين 4% إلى أكثر من 6% بنهاية 2022

3.48 مليارات دينار وجهت لودائع فوائدها تزيد على 3.5 إلى 4%.. مرتفعة من 31 مليوناً في 2021

9.3 مليارات دينار تراجعاً في الودائع ذات العوائد حتى 2%.. و2.2 مليار انخفاضاً بالأكبر من 2 حتى 2.5%



علي إبراهيم



أظهرت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن التغيرات التي شهدتها أسعار الفائدة في الكويت خلال 2022 دفعت الكثير من المودعين إلى إعادة بناء مراكزهم، مستهدفين بذلك تحقيق عوائد أعلى على أموالهم، وهو الأمر الذي يثبت نجاح «المركزي» في تحقيق استراتيجيته بالحفاظ على تنافسية وجاذبية الدينار كوعاء موثوق وآمن للمدخرات، وصولا إلى خفض معدلات التضخم.

وشهدت عملية إعادة بناء المراكز التي أظهرتها تفاصيل ودائع القطاع الخاص المحررة بالدينار الكويتي للمقيمين وغير المقيمين بحسب سعر الفائدة ارتفاع إجمالي الودائع بنحو 13.8 مليار دينار تشكل في مجملها الزيادات في 8 شرائح من الودائع ذات الفائدة من 3% حتى أكثر من 6%، مقابل انخفاض ملحوظ في 3 شرائح للودائع ذات الفوائد الرخيصة والتي تبدأ من دون فوائد حتى 2.5%.



وإثر ذلك، بلغ صافي الودائع رقما موجبا بزيادة بلغت قيمتها 2.09 مليار دينار لتصل إلى 37.49 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة مع 35.39 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2021، كما كشفت الأرقام أن القطاع المصرفي الكويتي شهد عمليات إيداع وصلت قيمتها إلى 9.2 ملايين دينار بفائدة تفوق الـ 6%، وهو رقم غاب عن السوق الفترة الماضية، كما ارتفعت قيمة الودائع التي تتراوح فائدتها بين 4% وأكثر من 6% بنحو 5.5 مليارات دينار بنهاية 2022 مقارنة مع 64 مليون دينار فقط بنهاية 2021.



يأتي ذلك كله مدفوعا بقرارات رفع الفائدة التي بدأها بنك الكويت المركزي في منتصف مارس 2022 حتى نهاية العام برفع سعر الخصم 7 مرات، إذ زادت الفائدة من 1.5% في 16 مارس 2022 إلى 3.5% في ديسمبر من العام ذاته، وصولا إلى 4% حتى الآن.



وتفصيليا، تتوزع الودائع في القطاع المصرفي الكويتي على 11 شريحة لمستويات أسعار الفائدة، تبدأ بودائع من دون فائدة، وهي التي لا تأخذ صفة استثمارية كونها وديعة تحت الطلب يمكن السحب منها بأي وقت، وعلى ذلك لم يشهد هذا النوع من الودائع تغيرا ملحوظا إذ تراجعت بنحو 96 مليون دينار فقط على مدار العام الفائت، إذ انخفضت من 10.996 مليارات دينار بنهاية 2021 إلى نحو 10.9 مليارات دينار في نهاية 2022.



وشهدت الودائع ذات الفائدة حتى 2% أعلى معدلات إعادة بناء المراكز، حيث وجه المودعون فيها أموالهم إلى شرائح ذات عوائد أعلى فتراجعت قيمة الودائع في تلك الشريحة بما نسبته 45% بقيمة بلغت نحو 9.3 مليارات دينار لتبلغ 11.47 مليار دينار بنهاية عام 2022 مقارنة مع 20.8 مليار دينار خلال عام 2021.



ولجهة شريحة الفوائد الأكبر من 2 حتى 2.5% فقد شهدت أيضا عمليات إعادة تمركز بنحو 2.3 مليارات دينار تم توجيهها نحو ودائع ذات عوائد أعلى لتنخفض قيمة الودائع في تلك الشريحة بما نسبته 73%، إذ سجلت بنهاية عام 2022 ما قيمته 835.9 مليون دينار، مقارنة مع 3.1 مليارات دينار عن عام 2021.



واستقطبت الودائع ذات العوائد أكبر من 2.5% حتى 3% نحو 638.2 مليون دينار جديدة خلال 2022 لترتفع بنسبة 225% لتبلغ 921.4 مليون دينار بنهاية 2022 مقارنة مع 283.2 مليون دينار خلال 2021.



وسجلت الودائع ذات الفائدة الأكبر من 3 حتى 3.5% أعلى قيمة لاستقطاب الودائع خلال 2022 إذ ارتفعت وحدها بنحو 4.12 مليارات دينار بزيادة نسبتها 4051% إذ بلغت بنهاية ديسمبر 2022 ما قيمته 4.226 مليارات دينار، مقارنة مع 101.8 مليار دينار عن العام 2021.

وشهدت الودائع ذات شريحة الفائدة الأكبر من 3.5 حتى 4% ثاني أكبر قيمة في الزيادة بواقع 3.48 مليارات دينار بارتفاع نسبته 11.242% إذ ارتفعت من 31 مليون دينار في نهاية 2021 لتصل إلى 3.5 مليارات دينار بنهاية 2022.



أما شريحة الودائع التي تحقق فائدة تتراوح ما بين أكبر من 4 إلى 4.5% فقد سجلت ثالث أعلى قيمة زيادة بأكثر من 2.88 مليار دينار مرتفعة بنسبة 8159% لتصل إلى 2.92 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة مع 35.4 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2021.



وسجلت شريحة الودائع ذات الفائدة ما بين أكثر من 4.5 وحتى 5% زيادة بنسبة 7314% بما قيمته 1.4 مليار دينار لتبلغ 1.445 مليار دينار بنهاية 2022 مقارنة مع 19.5 مليار دينار بنهاية 2021، فيما ارتفعت الودائع ذات الفوائد الأكبر من 5 إلى 5.5% بما قيمته 792.9 مليون دينار لتصل إلى 802.1 مليون دينار بزيادة نسبتها 8618% قياسا إلى قيمتها في 2021 والتي بلغت 9.2 ملايين دينار.

واستقطبت الودائع ذات الفائدة أكبر من 5.5 حتى 6% نحو 435.3 مليون دينار بنهاية 2022 بعدما كانت صفرا في نهاية 2021، مسجلة ارتفاعا بنسبة 43530%، أما الودائع في الشريحة التي تحقق عوائد أكثر من 6% فقد استحوذت على 9.2 ملايين دينار بعدما كانت صفرا منذ 2020 وحتى مايو الماضي.



أعلى 4 شرائح للودائع أعيد بناء المراكز فيها



4.12 مليارات دينار للودائع ذات فائدة أكثر من 3% حتى 3.5%



3.48 مليارات دينار لأكثر من 3.5 حتى 4%



2.88 مليار دينار لأكثر من 4 حتى 4.5%



1.42 مليار دينار لأكثر من 4.5 حتى 5%