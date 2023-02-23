نعتز ونفخر بتميز موظفي «بيتك» على الأصعدة كافة وعلى مدار العام.. ونبارك جهودهم وتميزهم

برنامج «قدها» الأول في القطاع المصرفي وساهم في نمو مؤشرات الارتباط الوظيفي في البنك



كرّم بيت التمويل الكويتي (بيتك)، موظفيه المتميزين ضمن برنامج «قدها» عن العام 2022، في حفل خاص أقيم بقاعة فندق جراند حياة مول 360 بحضور الإدارة التنفيذية ممثلة بالرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود، ورؤساء القطاعات وعدد من المسؤولين في «بيتك».



ويعد برنامج «قدها» الأول على مستوى القطاع المصرفي بالكويت، ويستند البرنامج في اختياراته للموظفين المتميزين إلى معايير دقيقة بتقييم الأداء، إضافة إلى الاهتمام بجميع الجوانب المهنية، ويغطي كل الإدارات بشكل متوازن، مستندا إلى دراسات وممارسات عالمية لتقييم الموظفين وتقدير جهودهم وتميزهم، ويتضمن تقييمات شهرية، وربع سنوية، وسنوية، وحتى فورية.



وفي كلمته التي ألقاها خلال حفل التكريم، أعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف في «بيتك» عبدالوهاب عيسى الرشود، عن اعتزازه وفخره بتميز موظفي «بيتك» على كافة الأصعدة وعلى مدار العام.



وأضاف الرشود: «يسعدني التواجد معكم اليوم بحفل تكريم «قدها» السنوي ومشاركتكم الفرحة، وأبارك لكم وأشكركم على جهودكم وتميزكم خلال 2022، واللقاء معكم اليوم مميز لأنه جاء بتوقيت تزامن مع الإعلان عن النتائج المالية الإيجابية القوية، وهذه النتائج المالية هي مرآة جهودكم، وخير دليل على أن العطاء والتفاني في العمل دائما يؤتي ثماره».



وأشار إلى أن النجاح في «بيتك»، وفي مختلف المؤسسات، يعتمد على إخلاص الموظفين واجتهادهم وتفانيهم لتحقيق أعلى معدلات الجودة والابتكار في خدمة العملاء سواء الداخليين أو الخارجيين، مؤكدا حرص الإدارة التنفيذية على دعم وتشجيع الطاقات المتميزة وتقدير المواهب الشبابية التي تنجز مهامها الوظيفية بشغف كبير، مبينا أنه لأجل ذلك أطلق «بيتك» برنامج «قدها» المتكامل ليكون المظلة الرسمية لجميع برامج التقدير والتشجيع في «بيتك».



وتابع: «كل ربع سنة نجتمع مع الموظفين المتميزين لتكريمهم ضمن برنامج «قدها»، واليوم نتشرف باللقاء معكم وتكريم أكثر من 300 موظف وموظفة عن أداء عام 2022، وهذا البرنامج انعكس على مؤشرات الارتباط الوظيفي في البنك التي ارتفعت بنسبة 4%.. وبفضل الله أولا، ومن ثم جهودكم وجهود كل فريق العمل في «بيتك» ودعم مجلس الإدارة، توجنا جهودنا ومثابرتنا بتحقيق نتائج مالية قياسية وتاريخية عن السنة المالية 2022، وبإذن الله سنواصل النمو لنعزز مكانتنا الرائدة كأكبر بنك في الكويت، وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم».



وأعرب الرشود عن ثقته بأن تميز الموظفين سيستمر، وأنهم سيواصلون تحقيق الإنجازات والنجاحات في مختلف المجالات، لأنهم على قدر المسؤولية تجاه العملاء والبنك.