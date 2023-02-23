

مواد غذائية تؤثر سلباً في المظهر الخارجي



أعلنت خبيرة التغذية د.يلينا تيخوميروفا أن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة تؤثر سلبا في المظهر الخارجي للجسم، مشيرة إلى أن هذه الأطعمة تشمل بالإضافة إلى الكربوهيدرات البسيطة، السكر والدهون غير الطبيعية والأطعمة المصنعة ونقانق الصوصج وغيرها. وتضيف: كما أن العصائر المعبأة أو الطازجة تفسد المظهر الخارجي لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، حيث تحتوي 100 غرام من هذه العصائر على 10-15 غراما من السكر.



وتقول: «عندما يتناول الشخص كوبا صغيرا من العصير نحو 300 غرام، يحصل على 45 غراما من السكر. وهذا السكر يصل بسرعة إلى مجرى الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأنسولين والسكر في الدم، وبالتالي إلى تراكم سريع للدهون. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الإفراط في استهلاك الكربوهيدرات سلبا في الدماغ والقدرات الفكرية. ويؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى شيخوخة البشرة مبكرا».



وتتابع: «يجب تجنب الملح أيضا خاصة في الليل لأنه يبطئ إخراج السوائل من الجسم، ما يسبب تورم الوجه، خاصة عندما تتناول شيئا مالحا في الليل. وهذا الانتفاخ، يجعل مظهر الوجه متعبا، ويمكن أن يضيف بصريا عدة سنوات إلى العمر الحقيقي».



المصدر: «إزفيستيا»