

ما أبرز النصائح للتمتع بضغط دم أكثر صحة وتجنب النوبات القاتلة؟



توصي جمعية القلب الأميركية بالنصائح التالية:



- تحدث مع طبيبك:. إذا كان ضغط الدم لديك مرتفعا، فاسأل طبيبك عن استراتيجيات خفضه، وكيف يمكنك تتبع ضغط الدم في المنزل.



- تناول طعامك حسب نظام غذائي صحي للقلب: الخضار والفواكه والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان القليلة الدسم والدواجن المنزوعة الجلد والأسماك والمكسرات والبقوليات وزيت الزيتون كلها مفيدة لقلبك. أما اللحوم الحمراء، والدهون المشبعة والمتحولة، والأطعمة الفائقة المعالجة فهي ضارة بصحة قلبك.



- قلل من الملح الذي يرفع ضغط الدم: توصي الإرشادات الغذائية الأميركيين بما لا يزيد على 2300 ملليغرام من الصوديوم يوميا - أي أقل من ملعقة صغيرة - وحتى إذا لم تضف أي ملح إلى وجباتك، فقد تحصل على الكثير منه في الأطعمة الفائقة المعالجة.



- كن أكثر نشاطا بدنيا: يمكن أن يساعد النشاط البدني لمدة ساعتين ونصف أسبوعيا في خفض ضغط الدم.



- الحفاظ على وزن صحي: حتى فقدان بعض الأرطال يمكن أن يساعد على التحكم في ارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن. اسأل طبيبك عن النهج الصحي لفقدان الوزن.



- تحكم في التوتر الذي يضر بضغط الدم: في حين أن تخفيف التوتر لا يؤدي دائما إلى خفض ضغط الدم، فإن خفض مستوى التوتر لديك يمكن أن يساعدك على الشعور بالتحسن.



- إذا كنت تدخن أو تستخدم السجائر الإلكترونية أو كلاهما فتوقف الآن: كلاهما ضار بالقلب والأوعية الدموية ويسهمان في ارتفاع ضغط الدم. قد يقلل الإقلاع عن التدخين من خطر الإصابة بأمراض القلب إلى نفس مستوى الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقا.



- تناول الأدوية: التي يوصى بها غالبا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم من المرحلة الثانية وللبعض المصابين بارتفاع ضغط الدم من المرحلة الأولى، بمن في ذلك أولئك الذين يعانون أيضا من أمراض القلب أو أمراض الكلى أو مرض السكري.



- تتبع ضغط الدم في المنزل: توصي جمعية القلب الأميركية باستخدام جهاز مراقبة آلي تم التحقق من صحته يتم وضعه في الجزء العلوي من ذراعك.



المصدر: «ساينس ألرت»