

في يوم المرأة العالمي واحتفاء بإنجازات المرأة العربية تقيم لابا ولوياك احتفالية بعنوان «احتفالية المرأة والأغنية العربية» تقام في حديقة الشهيد على مدى أمسيتين تحييها كل من المطربة العالمية لينا شماميان والمطربة نوران أبوطالب، وذلك مساء الثامن من شهر مارس بمشاركة المطربة ياسمين علي وعبدالعزيز المسباح اللذين سيقومان بإحياء حفلة 11 مارس على المسرح المفتوح في حديقة الشهيد.



وبهذا الصدد، صرح المدير التنفيذي «لوياك للمشاريع المستدامة» يوسف البعيجان قائلا: اخترنا أن نقدم احتفالا نوعيا مميزا في يوم المرأة العالمي ليكون هديتنا للمرأة في عيدها، وتقديرا لها ولمكانتها حرصنا على اختيار فنانات معروفات بمسيرة فنية مهمة فيها الكثير من الاجتهاد وتمكن من احتلال مكانة مهمة في الوسط الطربي العربي، كما أننا لم نغفل حضور الأغنية الكويتية في احتفالنا فاخترنا عبدالعزيز المسباح لأسباب مهمة، فهو يمثل الشباب المجتهد الذكي الذي يجمع بين الموهبة والإبداع والخلفية الأكاديمية والاجتهاد، وفوق هذا وذاك هو ابن «لابا».



وحول نشاط حديقة الشهيد الفني صرح المدير العام لإدارة الحديقة سلمان الرشود: ما ان تلقينا الضوء الأخضر من الديوان الأميري لتفعيل الأنشطة حتى فتحنا الباب للراغبين في اقامة حفلات في الحديقة، وبالطبع «لابا» لها خبرة في هذا المجال ونحن نحرص على الحفاظ على نوعية ومستوى الأنشطة الفنية المقامة في الحديقة.



وعن برنامج الحفل، أكدت فارعة السقاف أن لينا شماميان ستكون نجمة حفل الثامن من مارس، وستغني لضحايا الزلزال في بلادها سورية، وان هذا الحفل بالذات سيساعدها على أداء واجبها الإنساني تجاه الضحايا، وستكون لنوران أبوطالب اطلالة افتتاحية الحفل. وأضافت السقاف: أما بالنسبة لحفل ياسمين وعبدالعزيز في الحادي عشر من مارس، فسيتميز بفقرة الدويتو بين ياسمين والمسباح، مؤكدة أن الأمسيتين ستحملان الكثير من المفاجآت لعشاق الطرب العربي.