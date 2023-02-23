

مبارك الخالدي



يشتد سباق الصدارة بين فرق المقدمة لدوري زين للدرجة الأولى، حيث يلتقي اليوم المتصدر الشباب برصيد 23 نقطة مع وصيفه اليرموك صاحب الـ 18 نقطة، وذلك على ستاد ثامر بالسالمية في إطار منافسات الجولة الـ 12 من المسابقة، وذلك في الـ 7.30 مساء اليوم. وفي التوقيت نفسه يشهد ستاد علي صباح السالم اللقاء الثاني الذي يجمع خيطان صاحب المركز الثالث بـ 10 نقاط مع برقان صاحب المركز الأخير بـ 5 نقاط.



وستتجه الأنظار صوب اللقاء الأول الذي يجمع «أبناء الأحمدي» مع «اليرامكة»، إذ يسعى الشباب للتخلص من مطارده المباشر والابتعاد بالصدارة، وفي المقابل يخوض اليرموك المباراة بشعار الفوز فقط بهدف تقليص فارق النقاط التي تفصله عن المتصدر. وتضم قائمة الفريقين نخبة مميزة من اللاعبين ما يشير إلى صعوبة التكهن بنتيجتها. أما في اللقاء الثاني الذي يجمع خيطان وبرقان فتبدو فرصة الأول هي الأرجح للظفر بنقاط المباراة نظرا لما يتمتع به الفريق من استقرار فني وجاهزية بدنية تؤهله لتحقيق مبتغاه.