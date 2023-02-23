

يحيى حميدان



يباشر منتخبنا الوطني لكرة الصالات تدريباته اليوم استعدادا للقاء نظيره الإماراتي في مباراتين وديتين يومي 5 و7 مارس في إمارة الشارقة، وذلك في إطار فترة التوقف الدولية.



ويقود «الأزرق» بشكل مؤقت المدرب الوطني علي ضيف الله في مباراتي الإمارات، حيث يتم البحث حاليا عن مدرب أجنبي لتولى المهمة بصفة دائمة.



واستدعى ضيف الله 16 لاعبا لقائمة المنتخب، هم: مشاري الظفيري، عبدالعزيز بوراشد، محمد العجمي (التضامن)، خالد أنور، عمر الشطي، بدر المنصور (العربي)، علي الشطي، جاسم العميري (القادسية)، غانم الرشود (النصر)، عبدالعزيز محمد (السالمية)، فهد الخواري، صالح الفاضل (كاظمة)، عمر المنصور، يوسف الفهد، علي السيف، وعبداللطيف العباسي (الكويت).