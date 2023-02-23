

يحل برشلونة الإسباني ضيفا على مان يونايتد الإنجليزي في ملعب «أولد ترافورد» اليوم في إياب الملحق الفاصل من الدور الـ32 لمسابقة «يوروبا ليغ»، سعيا إلى حسم التأهل لثمن النهائي بعدما تعادلا ذهابا 2-2 في كامب نو الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، يشعر نانت الفرنسي بالقلق عندما يستضيف اليوم يوفنتوس الإيطالي على أرضه، وذلك بعدما أهدر فرصة الظفر بالمباراة الأولى، وسيكون «البيانكونيري» اليوم أمام فرصة العبور والإبقاء على حلم بحصد لقب.



وفي مباريات بارزة أخرى، يستضيف موناكو الفرنسي باير ليفركوزن الألماني، بعدما وضع الأول قدما على مسار العبور بفوزه ذهابا 3-2.



وسيكون إشبيلية الإسباني على موعد منطقي مع التأهل، عندما يحل ضيفا على أيندهوفن الهولندي الذي قسا عليه ذهابا بثلاثية نظيفة.



أما روما الإيطالي الذي خسر 0-1 في النمسا فسيكون أمام فرصة التعويض عندما يستضيف سالزبورغ على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية.



من جهة أخرى، تتواصل منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، حيث تقام 8 مواجهات في إياب دور الـ 16 للبطولة، وتعد أبرزها مواجهة كلوج الروماني ولاتسيو الايطالي، وفيورنتينا الإيطالي مع ضيفه سبورتنغ البرتغالي، وبازل السويسري مع طرابزون التركي.