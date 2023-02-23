

قاد البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كريم بنزيمة «ريمونتادا» فريقهما ريال مدريد الإسباني حامل اللقب أمام مضيفه ووصيفه ليفربول الإنجليزي وقلبا تأخره بهدفين إلى فوز 5-2، فيما خطا نابولي الإيطالي خطوة كبيرة نحو إنجاز تاريخي بفوزه على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني 2-0 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



على «أنفليد»، تقدم ليفربول بهدفي الأوروغوياني داروين نونييز (4) والمصري محمد صلاح (14)، ليرد ريال بخماسية تناوب عليها فينيسيوس جونيور (21 و36) ومواطنه إيدر ميليتاو (47) وبنزيمة (55 و67) الذي أهدى الفوز إلى أسطورة النادي الراحل أمانسيو أمارو الذي توفي عن 83 عاما.



وفشل ليفربول المعروف بـ «الريدز» في الثأر من خسارته أمام النادي الملكي بهدف فينيسيوس جونيور في نهائي المسابقة القارية الأم في باريس في مايو الماضي.



وبات صلاح بهدفه الـ 42، أفضل مسجل قاريا بقميص ليفربول متجاوزا لاعب الوسط ستيفن جيرارد (41)، كما تساوى مع العاجي ديدييه دروغبا كأفضل مسجل أفريقي في دوري الأبطال مع 44 هدفا لكل منهما، وأصبح صلاح أيضا أكثر من سجل أهدافا في البطولات الأوروبية على ملعب الآنفيلد بقميص ليفربول بـ 19 هدفا. كما وصل الفرعون المصري إلى التمريرة الحاسمة رقم 13 له مع ليفربول في دوري الأبطال كأكثر لاعب في تاريخ النادي يصل إلى هذا الرقم في البطولة.



وبات ريال ثاني فريق يسجل 5 أهداف في مرمى ليفربول في مباراة واحدة في تاريخ المسابقات الأوروبية، بعد أياكس أمستردام الهولندي في ديسمبر 1966 في الكأس الأندية الأوروبية البطلة (5-1)، حسب «أوبتا» للإحصاءات.



وقال مدرب ليفربول يورغن كلوب بعد المباراة: «البداية رائعة ومثالية، لكن في الشوط الثاني الدفاع لم يكن جيدا، لقد كنا سلبيين عندما تصل الكرة إلينا»، مشددا على أن المواجهة لم تنته وفريقه سيقاتل في مواجهة الإياب في مدريد، «سنخوض تحديا هائلا، ونتأكد أننا سنتعلم من هذه المباراة».



فيما أشاد مدرب «الريال» كارلو أنشيلوتي بلاعبي فريقه، وقال: «الفوز بهذا الشكل ليس بالأمر السهل، قبل كل شيء بسبب الطريقة التي بدأت بها المباراة، لكن لم نفقد الثقة أبدا وعدنا شيئا فشيئا للسيطرة على الكرة، كنا في المقدمة وأنتج فينيسيوس أداء لا يصدق، ونعلم أنه في مباراة الإياب سنضطر إلى العمل الجاد».



إلى ذلك، بات نابولي على مشارف إنجاز التأهل الى ربع النهائي لأول مرة بفوزه في معقل آينتراخت فرانكفورت 2-0.



وكالعادة، كان النيجيري فيكتور أوسيمهن والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا «كفارا» مفتاح فوز نابولي، بعدما سجل الأول هدف التقدم (40)، ومرر الثاني كرة هدف التعزيز بطريقة رائعة لجوفاني دي لورنتسو (65)، في لقاء أكمله صاحب الأرض بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 58 بعد طرد هدافه الفرنسي راندال كولو موانيه (58).