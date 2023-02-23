

تماشيا مع استراتيجيته الرامية إلى الاستثمار ودعم الجانب الرياضي، أعلن بنك بوبيان عن رعايته أنشطة أكاديمية «سفنتين فور» لكرة القدم خلال فترة موسم رياضي جديد، وذلك لصناعة ناشئين محترفين رياضيا قادرين على الدخول في منافسات كروية وتمثيل الكويت في أكبر البطولات الدولية والمحلية.



وقال المدير الأول في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان وليد الصقعبي: «يسعدنا رعاية أكاديمية سفنتين فور باعتبارها واحدة من أهم الجهات المعنية بتدريب الناشئين من عمر 7 حتى 17 عاما في كرة القدم وتقديم كل الدعم لإعداد جيل محترف ومبدع رياضيا لاسيما في رياضة كرة القدم لما تمثله هذه الرياضة من عشق لدى الكثير باختلاف أعمارهم ومن خلال رعايتنا المستمرة على مدار 5 سنوات على التوالي نجح خلالها أكثر من 80 لاعبا ناشئا من المنضمين للأكاديمية في الالتحاق بصورة احترافية بعدد من الأندية الكويتية مثل القادسية والعربي ونادي الكويت».



وأضاف: «خلال هذا الموسم سيتم تبني تدريب ورعاية أكثر من 300 من الناشئين من خلال إعداد برنامج تدريبي متكامل لتطوير مهارات اللاعبين الصغار ورفع مستوياتهم الفنية واكتساب الخبرات الرياضية لتهيئتهم للتعايش مع أجواء البطولات الرسمية وغرس طموح الفوز لديهم». وأشار إلى أن أهم ما يميز برنامج الأكاديمية التدريبي هو إتاحة الفرصة للمنضمين إلى الالتحاق بمخيم تدريبي احترافي في ريال مدريد أو أحد الأندية الدولية الأخرى يمكنهم من خلاله التعرف على معايير وأصول اللعب بصورة احترافية تحت إشراف مدربين معتمدين.



وأوضح الصقعبي «أن هذه الرعاية تتماشى مع رؤية بنك بوبيان الممنهجة تجاه دعم مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية وحث مختلف الشرائح على ممارسة الرياضة، بل تشجيعهم للوصول بها إلى المنافسات المحلية والإقليمية وربما العالمية».



وتوجه الصقعبي بالشكر إلى كل من بدر المطوع وحسين فاضل لاعبي «الأزرق» سابقا ومؤسسي أكاديمية 174، على هذه البادرة الكريمة التي سلكت من خلالها طريقا تأسيسيا لإعداد جيل من الناشئين لديهم قدرات مميزة وتحويلهم إلى محترفين نطمح ان يكونوا بداية في تمثيل الكويت بأكبر البطولات الدولية.