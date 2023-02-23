

عبدالله قنيص - أحمد خميس



شنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة حملة أمنية أمس على المخالفين لقانون الإقامة والمطلوبين في 5 مناطق وهي مناطق المباركية وشرق وبنيد القار والسالمية والأحمدي. وأسفرت الحملة عن ضبط 27 مخالفا لقانون الإقامة والعمل ومطلوبين. وجار إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.



من جهة أخرى، أسفرت حملة اللجنة الثلاثية المشتركة في منطقتي شرق وأسواق القرين، عن ضبط 9 مخالفين لقانون الإقامة والعمل، وجار إحالتهم الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.