

منصور السلطان



ألقى رجال أمن مخفر حولي القبض على 3 آسيويين لإدارة مصنع للخمور المحلية في إحدى الشقق والعثور على 308 زجاجات خمر محلية الصنع جاهزة للبيع بالإضافة إلى عدد من البراميل المليئة بالخمر.

وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» ان معلومات وردت لرجال أمن مخفر حولي عن شقة في منطقة حولي تدار لمصنع للخمور المحلية، وبعد التأكد من المعلومات تمت مداهمتها وجرى ضبط القائمين عليها والعثور على براميل مليئة بالخمر وأدوات خاصة لتصنيع الخمور. واعترف الآسيويون الـ 3 بتصنيع الخمور المحلية وبيعها على الزبائن، وجار إتلاف المضبوطات وإبعاد الآسيويين.