صلاح الياسري: سننطلق تحت مسمى "إذاعة صوت الهمم من دبي" (إذاعة وقناة تلفزيونية ومعهد تدريب إعلامي وفني)





استكمالاً لما بدأته "الياسري للإنتاج الفني" بمشروع تأسيس قناة تلفزيونية و قناة إذاعية "راديو" ومعهد تدريب إعلامي وفني مخصصة لأصحاب الهمم، أعلن المنتج والمخرج صلاح الياسري رئيس مجلس الإدارة عن عمله المكثف مع فريق عمله المحترف، والذي وثق به اسما وعنوانا لرؤية القناة، مؤكداً أن الإذاعة ستنطلق من خلال اسم "اذاعة صوت الهمم من دبي"، عبر الإنترنت، مؤكداً أنها ستحمل شعار: "كلماتك ولغتك وحديثك هو جواز سفر مرورك الأول إلى قلوب الآخرين، تكلم فأنا أحتاج سماع صوتك حتى أراك".



وأوضح المنتج والمخرج صلاح الياسري - الذي يتخذ من مدينة دبي للإعلام مقراً لشركته- أنهم أنهوا العديد من تحضيرات الانطلاقة الفعلية للقناة الإذاعية والتلفزيونية ومعهد التدريب، ضمن جهود ومشاركة مجموعة من أصحاب الهمم، والذين كان لهم دورا كبير في هذا المشروع الذي يخصهم، والذي سيعود عليهم باكتساب الخبرة والممارسة في إدارة البرامج والقنوات بشكل عام، ستسهم في إبراز إمكانياتهم الهائلة وطرحها أمام الجمهور بكل ثقة.



وأضاف الياسري أنه سيتم في وقت لاحق اتصالات مكثفة مع جميع المراكز والمدارس المتخصصة في رعاية أصحاب الهم الى جانب عدد من الجهات الرسمية المتخصصة، وقال: "رؤيتنا للوصول إلى أفضل ما يمكن تقديمه في عالم التلفزة والإذاعة، حيث وضعنا خطة لاستقطاب المؤهلين من أصحاب الهمم لهذا النوع من العمل والدراسة والتدريب والتأهيل، وأضاف: "الحمد لله نحن متفائلون في إمكانيات أصحاب الهمم بعد أن اطلعنا على أعمالهم وجهودهم أثناء العملية التعليمية في مراكزهم ومدارسهم والجامعات، حيث إن دمجهم في شتّى مناحي الحياة، ومنحهم الحق والإمكانية في العيش المستقل على قدم المساواة مع الآخرين".



وكشف صلاح الياسري أن القنوات التلفزيونية والإذاعية سيتم بثها من خلال الإنترنت في البداية، وستظهر برامج ترفيهية واجتماعية ودرامية أو كرتونية متنوعة بشكل حديث ومتطور يتماشى مع الرؤية المستقبلية لهذا البلد المفعم بالانسانية والنجاح، وهناك خطة وضعت للبدء بعملية البث يوم 18 أبريل 2024، وهو التاريخ الذي أعلن به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق هذا المسمى "أصحاب الهمم.