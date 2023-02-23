أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية اليوم الخميس ان إغلاق باب التسجيل لأداء فريضة الحج على موقعها الإلكتروني سيكون بتاريخ 28 شهر فبراير الجاري.

وقال مدير إدارة الإعلام في الوزارة الدكتور أحمد العتيبي في تصريح صحفي إن إدارة مكتب الحج والعمرة ستعتمد الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج من قبل مؤكدا اعتمادها اختيار المستحقين حسب الشروط والقرعة الإلكترونية.

وأضاف العتيبي أن إدارة مكتب الحج والعمرة ستبلغ من وقع عليه الاختيار من خلال خدمة الرسائل القصيرة (sms) مشيرا في الوقت ذاته إلى منح مهلة 5 أيام لإتمام عملية التسجيل مع الحملة التي يرغبها الحاج.

وأوضح أنه في حال التخلف عن التسجيل مع الحملة فسيتم إلغاء تسجيله وتتاح الفرصة بعدها للاحتياط مشيرا إلى أن عدد الذين قاموا بالتسجيل لأداء الفريضة على الموقع الإلكتروني حتى يوم أمس فاق ال36 ألف حاج.