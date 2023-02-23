عبدالعزيز الفضلي

عاد طلبة المدارس في مراحلها المختلفة إلى عادتهم القديمة وهي الغياب قبل العطل، حيث خلت مدارس وزارة التربية اليوم الخميس من طلبتها خاصة مدارس البنين، إذ سجلت نسبة الحضور صفر % .



وكشفت مصادر تربوية ميدانية لـ"الأنباء"، ان الحضور من قبل الإدارات المدرسية كان مكتملاً وهناك التزام تام من قبل أهل الميدان، مشيرةً إلى أن بعض مديري المدارس سمحوا للمعلمين بالخروج من المدرسة بعد مرور نصف الدوام .



ودعت المصادر أولياء الأمور لحث أبنائهم على الدوام بعد العطلة مباشرةً وعدم التغيب، وذلك حفاظاً على تحصيلهم العلمي .