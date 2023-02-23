أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نفذ ضربات في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع، بعد يوم من المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس بالضفة الغربية.



وقال جيش الاحتلال ان ستة صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه عدد من المستوطنات، وأن منظومات الدفاع الجوي (القبة الحديدية) اعترضت خمسة منها في حين سقط السادس بمنطقة مفتوحة.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على تويتر "ردا على إطلاق ست قذائف صاروخية من غزة نحو إسرائيل - الطائرات الحربية أغارت على موقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحماس ويقع وسط القطاع".



وتابع "أغارت الطائرات الحربية على مجمع عسكري شمال قطاع غزة يستخدم أيضا لإنتاج وسائل قتالية بحرية تابعة لحماس".