توفي رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع عن عمر ناهز 85 عاما في مستشفى بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى "الجماهير الفلسطينية والأمتين العربية والإسلامية والأصدقاء في العالم، المناضل الوطني الكبير رئيس الوزراء الأسبق أحمد قريع".



وولد قريع في بلدة أبو ديس شرقي القدس عام 1937، وانتسب لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عام 1968.



وفي 1996، أصبح قريع المكنى (أبوالعلاء) أول رئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني، قبل أن يعيّن رئيسا للوزراء في الفترة من (2003-2006) بعدما تقلّد مناصب عديدة أخرى من بينها وزير الاقتصاد.



وفي تسعينيات القرن الماضي، شارك في المفاوضات التي جرت آنذاك بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، وأثمرت في 1993 اتفاقية أوسلو للسلام.



وكان قريع عضوا في كل من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح.



وبحسب مصادر قريبة من عائلة قريع، فإنّ أحمد قريع عانى من التهابات استدعت إدخاله المستشفى حيث تمّ تزويده وريديا بمضادّات حيوية، غير أنّ حالته انتكست وفارق الحياة.