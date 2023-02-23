وجّه النائب د.حسن جوهر سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:



(1) نوعية المواد المستخدمة في خلطة الإسفلت والمعايير والمواصفات الفنية لها مع تحديد المرجعية أو المرجعيات العالمية أو الإقليمية التي تعتمد هذه المواصفات والمعايير، ومدى الالتزام بها في المشاريع المنفذة بالكويت.



(2) جدول بجميع عقود إنشاء الطرق والخطوط السريعة والشوارع العامة والرئيسية والفرعية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للطرق أو وزارة الأشغال العامة في جميع مناطق الكويت، مع بيان قيمة كل عقد منها ومدة التنفيذ والشركات المنفذة لها، والشروط الجزائية الواردة في كل عقد، وشروط الصيانة والضمان وذلك منذ بداية عام 2018 وحتى تاريخ الجواب على السؤال.



(3) جدول بجميع عقود صيانة الطرق السريعة والشوارع العامة والرئيسية والفرعية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للطرق أو وزارة الأشغال العامة في جميع مناطق الكويت، مع بيان قيمة كل عقد منها ومدة التنفيذ والشركات المنفذة لها، والشروط الجزائية الواردة في كل عقد، وشروط الصيانة والضمان وذلك منذ بداية عام 2018 حتى تاريخ الجواب عن السؤال.



(4) بيان الشركات التي تم استبعادها أو حظرها أو وقفها من التعاقد مع الهيئة العامة للطرق ووزارة الأشغال العامة منذ بداية عام 2018 حتى تاريخ الجواب على السؤال، وأسباب استبعادها أو حظرها أو وقفها، والتي تم الاتفاق معها مجددا سواء بنفس الاسم التجاري أو أسماء تجارية جديدة لذات المالك أو الملاك أو بعضهم وأسباب إعادة اعتمادها لدى الهيئة والوزارة.



(5) ما المختبر المعتمد لدى وزارة الأشغال العامة لفحص الإسفلت المستخدم في تنفيذ مشاريع إنشاء أو صيانة الطرق والشوارع بالكويت وجودته وشروط استخدامه من حيث طبيعة الخلطة أو نوعية وحجم الحصى المستخدمة فيها أو درجة الحرارة ودرجة اللزوجة أو المواد اللاصقة، وبيان ما إذا كان هذا المختبر يتبع الهيكل الإداري لوزارة الأشغال العامة أو الهيئات التابعة لها، وفي حال كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بعدد الموظفين العاملين في هذا المختبر بمختلف الوظائف والمسميات الإدارية والفنية والهندسية وغيرها، وهل أشرف المختبر على فحص الإسفلت المستخدم في تنفيذ العقود المشار إليها في البندين الثاني والثالث من هذا السؤال؟



(6) هل توجد مختبرات لفحص الإسفلت المستخدم في المشاريع المنفذة بالكويت تابعة للشركات المنفذة لتلك المشاريع، وفي حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تحديد أسماء هذه المختبرات وشهادات اعتمادها للخلطة المستخدمة ونتائج فحص العينات قبل تنفيذ الأعمال المشار إليها في البندين الثاني والثالث من هذا السؤال وعند التنفيذ.



(7) ما المختبر أو المختبرات التي اعتمدت خلطات الإسفلت المستخدمة في المشاريع المنفذة وفقا لما ورد في البندين الثاني والثالث من هذا السؤال، مع بيان عدد مرات ومراحل الفحص بدء بإعداد الخلطة وانتهاء بوقت التنفيذ، مع تزويدي بنتائج الفحص ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة.



(8) هل تعتبر الشركات المنفذة للعقود الواردة في البندين الثاني والثالث من هذا السؤال مسؤولة عن القيام بصيانة الحفر والتشققات أو المشاكل الفنية الناجمة عن سوء تنفيذ تلك الأعمال وفقا لشروط العقد المبرم معها، وفي حالة الإجابة بالنفي هل ستقوم الوزارة بطرح مناقصات أو ترسيات أو عقود جديدة خاصة بذلك، وما الخطة أو الإجراءات المزمع اتخاذها، وما الشركات التي ستتعامل معها في هذا الشأن؟