ترقية قرابة الـ 260 ضابطاً بالجيش من رتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول خلال الشهر الجاري

عبد الهادي العجمي

أكدت مصادر عسكرية مطلعة بوزارة الدفاع في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن ترقية ضباط الدفعة 47 ستعتمد خلال الشهر الجاري بعد اعتمادها من مجلس الوزراء وصدور المرسوم الخاص بالترقيات.



واوضحت المصادر ان ترقيات الدفعة 47 ستكون من رتبة ملازم إلى ملازم أول، وأن عدد الضباط المرقين يُقارب الـ 260 ضابطا.



وتأتي هذه الترقيات ترجمة للتوجيهات السامية للقيادة السياسية، والتي تعكس مدى ما يتمتع به منتسبو الجيش الكويتي من مكانة، وما يحظون به من رعاية كبيرة واهتمام مباشر من لدن صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الأمين.