وجّه النائب يوسف البذالي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، بشأن الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك، ونص السؤال على ما يلي:



تعد الإدارة العامة للجمارك من الإدارات المهمة التي تسعى للحفاظ على سمعة الكويت وأمنها من خلال السهر الدائم في كل قطاعاتها المختلفة وعدم السماح بدخول ما يهدد أمن الوطن وسلامة أراضيه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كشف يتضمن التدرج الوظيفي والمؤهل العلمي وقيمة الراتب وعدد سنوات الخبرة لشاغلي الوظائف القيادية في الإدارة العامة للجمارك كل منهم على حدة.