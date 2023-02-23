وجّه النائب عبدالله فهاد سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بشأن ضبط أكبر مصنع مخدرات في تاريخ الكويت، ونص السؤال على ما يلي:

داهمت وزارة الداخلية أكبر مصنع مخدرات في تاريخ الكويت عثر فيه على 15 مليون حبة من نوع لاريكا ونصف طن من المواد الخام، كما ورد في بيان الداخلية أن المصنع يعمل منذ سنة ويديره كويتيان وهندي وسيلاني وقيمة المضبوطات 30 مليون دينار والهدف من إنشاء المصنع هو نشر المخدرات داخل وخارج الكويت، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل شُكّلت لجنة تحقيق في هذه القضية؟

2- هل تبين للوزارة وجود تقصير من الجهات المعنية؟

3- هل توجد أطراف خارجية متورطة في إنشاء المصنع؟

4- أين تم ضبط المصنع؟ مع تزويدي بالمستندات المطلوبة.

5- هل يوجد مواطنون متورطون في إنشاء أو إدارة مصنع المخدرات؟ وهل توجد لديهم سوابق؟ مع تزويدي بالمستندات المطلوبة.

6- هل يوجد غير كويتيين متورطين في إدارة المصنع؟ وهل توجد لديهم سوابق؟

7- كيف أدخلت المواد الخام أو آلات التصنيع إلى الكويت؟ وما الدولة المصدرة؟ مع تزويدي بالمستندات المؤيدة للإجابة.