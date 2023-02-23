وجّه النائب د.عبيد الوسمي سؤالا إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، بشأن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في تاريخ 2022/9/29، ونص السؤال على ما يلي:

بخصوص الانتخابات البرلمانية التي أجريت في تاريخ 2022/9/29، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- نسبة المشاركة في جميع الدوائر، وفي كل دائرة على حدة من واقع كشوفات لجنة الانتخاب.

2- كم عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي جرت في تاريخ 2022/9/29 في الدوائر الخمس؟ مع تحديد الدوائر الانتخابية، واللجان الانتخابية التي أدلوا بأصواتهم فيها.

3- التعاميم والقرارات والإرشادات المقدمة للسادة أعضاء لجنة الانتخاب سواء كانت مكتوبة أم شفوية في شأن إجراءات الاقتراع والفرز -إن وجدت-.

4- هل توجد محاضر لعملية الفرز لا تحمل توقيعا للقائمين بها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما القيمة القانونية لهذه الورقة؟ وكم عدد المحاضر التي خلت من توقيعات المختصين بالتوقيع؟

5- هل يجوز فرز الأوراق من دون تمكين مندوبي المرشحين من الاطلاع عليها؟ وهل منع أي منهم من الاطلاع على أوراق الاقتراع أثناء فرزها في الحالات التي تم الفرز في غيبة أي من وكلاء المرشحين؟ وهل اعترض في بعض اللجان في هذا الشأن؟ وما القرارات الصادرة في شأن هذه الاعتراضات؟

6- كشف بعدد اللجان التي بلغت نسبة الاقتراع فيها من 90٪ حتى 100٪ في جميع الدوائر، مع بيان اسم رئيس لجنة الانتخاب وأسماء أعضائها من دون مندوبي المرشحين لكل لجنة على حدة.

7- كم عدد العاملين في جهاز أمن الدولة الموجودين في لجان الاقتراع؟ وما دورهم في العملية الانتخابية؟ يرجى تزويدي بنسخ من قرارات تكليفهم بهذه المهمة في حال وجودها.

8- كشوف الاقتراع المبينة لعدد المشاركين من إجمالي الناخبين في كل لجنة على حدة.

9- من واقع محاضر اللجان، متى بدأت عملية الفرز في الدائرة الثالثة في كل لجنة من اللجان؟ مع ذكر الساعة بالتحديد.

10- ما مدى صحة إعلان تلفزيون الكويت الرسمي نتائج عملية الفرز في بعض اللجان في الدائرة الثالثة قبل بدء عملية الفرز فيها؟ وما الجهة المخولة بتزويد التلفزيون بهذه البيانات؟

11- كم يبلغ عدد المواطنين الموقوفين من التصويت - لأي سبب من الأسباب - في الانتخابات التي تمت في تاريخ 2022/9/29 في الدوائر الخمس؟ مع تحديد الدوائر واللجان المقيد بها أسماؤهم.

12- ما عدد الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة في كل لجنة من لجان الدوائر الخمس؟ وما عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين الذين شاركوا في الانتخابات التي تمت في تاريخ 2022/9/29؟ مع تحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من اللجان الانتخابية، يرجى تزويدي بالمستندات المؤيدة لإجابة السؤال وأي مستندات أخرى ذات علاقة.

13- أسماء من كسب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4-5-7-8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ولم يمض على كسبهم الجنسية الكويتية عشرين سنة ميلادية، مع تزويدي بالمستندات المؤيدة لإجابة السؤال وأي مستندات أخرى ذات علاقة.