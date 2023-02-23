43 مركزاً صحياً للرعاية الأولية تعمل بنظام الخفارة موزعة على مختلف المناطق في جميع محافظات البلاد 29 منها تعمل على مدار 24 ساعة

20 مركزاً لخدمات طب الأسنان تعمل بنظام الفترتين و5 عيادات في مختلف المحافظات بنظام الطوارئ الليلية

جهوزية أقسام الحوادث في جميع المستشفيات والمراكز الصحية وتنسيق مستمر مع الطوارئ الطبية

عبدالكريم العبدالله

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند استمرار مختلف المرافق الصحية لتقديم الخدمة للمواطنين والمقيمين الكرام خلال عطلة الأعياد الوطنية، ومواكبة فعاليات ومظاهر الاحتفالات، بمتابعة مباشرة وبتوجيهات وزير الصحة د.أحمد عبدالوهاب العوضي، سائلا الله العلي القدير موفور الصحة والسلامة للجميع.

وأعلن د.السند في تصريح صحافي عن الإجراءات التنظيمية الخاصة بسير العمل خلال العطلة على مستوى المستشفيات العامة، والمراكز التخصصية، ومراكز الرعاية الأولية، وخدمات طب الأسنان، والطوارئ الطبية، وبنك الدم.

ونوه على صعيد الخدمة في مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى مناوبة 43 مركزا صحيا موزعة على مختلف المناطق في جميع محافظات البلاد، موضحا أن 29 مركزا تعمل على مدار 24 ساعة، بنسبة تتجاوز 67% من إجمالي المراكز، فيما يبدأ العمل في 13 مركزا من الساعة 7 صباحا إلى 12 منتصف الليل.

وحول خدمات طب الأسنان، أفاد د.السند باستمرار العمل ومناوبة 20 مركزا موزعة على مختلف المناطق بنظام الفترتين، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 7.30 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، فيما الفترة المسائية تبدأ من الساعة 2 ظهرا حتى 9 مساء، ولفت السند إلى استمرار عمل 4 عيادات بنظام الطوارئ الليلة في المراكز التخصصية للأسنان الذي يبدأ فيها العمل فيها من 10 مساء حتى 6 صباحا، فيما عيادة طوارئ الأسنان بمركز الأميري التخصصي ستعمل على مدار الساعة بمشيئة الله.

وفي سياق آخر، أشار د.السند إلى جهوزية إدارة الطوارئ الطبية لمواكبة مختلف الفعاليات ومظاهر الاحتفالات من خلال العيادات الميدانية، وسيارات الاسعاف والدراجات النارية ثلاثية العجلات، حيث تم توفير هذه الخدمات في محافظة الأحمدي في منتزه الأحمدي، وشاليهات بنيدر، ولؤلؤة الخيران، ومزارع الوفرة، والشريط الساحلي في الفحيحيل في 23 الجاري.

واستكمالا لجهود الطوارئ الطبية، لفت السند إلى مواكبتهم لاحتفالية الألعاب النارية ما بين الدائري الثاني إلى موقع السفارة البريطانية عبر 3 عيادات ميدانية، وتوفير 50 فني جوال من رجال الطوارئ الطبية، بالإضافة إلى 3 سيارات إسعاف، و3 سيارات جولف و5 دراجات نارية ثلاثية العجلات.

كما لفت إلى التنسيق المستمر والمميز بين الطوارئ الطبية وأقسام الطوارئ والحوادث في المستشفيات العامة، والجهوزية في المناطق الحدودية، فضلا عن رفع مستوى الاستعدادات في مراكز الاسعاف في مناطق العبدلي والمطلاع والوفرة والشقايا والنويصيب وفيلكا، مؤكدا جهوزية الاسعاف الجوي تحسبا لأي طارئ لا قدر الله.

كما أكد تواصل جهود غرف العمليات المركزية للطوارئ واستقبال جميع البلاغات على مدار الساعة، في إطار من التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.

وناشد د.السند المواطنين والمقيمين الالتزام بالإرشادات العامة، والتعاون مع رجال الطوارئ الطبية ورجال الأمن، واتباع إجراءات الأمن والسلامة، متقدما في الختام باسم وزارة الصحة بأسمى التهاني والتبريكات إلى الشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، بهذه المناسبات الوطنية، أعادها الله على الشعب الكويتي بالخير والأمن والاستقرار، سائلين العلي القدير أن ينعم على وطننا العزيز بمزيد من التقدم والازدهار، تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حفظه الله.