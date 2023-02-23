كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن سقوط طائرة إيرانية على متنها وزير الشباب والرياضة حميد سجادي ومسؤولون آخرون.



وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا»، بأن المروحية سقطت في مدينة «بافت» الجبلية التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق إيران.



وقالت الوكالة «سقطت مروحية تقل وزير الشباب والرياضة حميد سجادي في أثناء هبوطها في المجمع الرياضي بمدينة بافت، وأصيب بعض الركاب ونقلوا إلى مراكز طبية».



بدورها، ذكرت أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني أن «الوزير أصيب بجروح ومعه 14 راكبا»، مضيفة «يجري التحقيق في السبب الدقيق لهذا الحادث».



فيما قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن «المروحية كان على متنها بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة، رئيس الهيئة الإدارية والتشغيلية في الحكومة الإيرانية، ميثم لطفي، وممثل مدينة بافت في البرلمان الإيراني «صمد الله صمدي»، بالإضافة إلى مراسل ومصور هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني.



من جانبه، قال موقع «سحام نيوز» الإيراني، إن الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة خطيرة جراء إصابته بجروح.