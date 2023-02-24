بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى جلالة الإمبراطور نارو هيتو إمبراطور اليابان الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ميلاد جلالته، متمنيا سموه، رعاه الله، لجلالته موفور الصحة والعافية ولليابان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى السلطان الحاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه، رعاه الله، لجلالته موفور الصحة والعافية ولبروناي دار السلام وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.محمد عرفان علي رئيس جمهورية غيانا التعاونية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية، ولجمهورية غيانا التعاونية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.