احتفلت سفارتا الكويت لدى روسيا الاتحادية وسلطنة بروناي وقنصلية الكويت وفي ميلانو وشمال ايطاليا بالعيد الوطني الـ 62 لاستقلال الكويت والذكرى الـ 32 للتحرير.



ففي موسكو، أقام القائم بالأعمال بالإنابة لسفارتنا لدى روسيا الاتحادية سالم المزين حفل استقبال رسمي بمناسبة الاعياد الوطنية.



ورفع المزين أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وحكومة وشعب الكويت بهذه المناسبة العزيزة، معربا عن خالص أمنياته الطيبة للكويت وشعبها بمزيد من التقدم والرقى والازدهار.



وأشاد المزين، في تصريح لـ «كونا»، بالعلاقات الكويتية ـ الروسية التاريخية المتميزة، مؤكدا أهمية الحوار السياسي القائم بين البلدين على مختلف المستويات.



وفي سلطنة بروناي، أقامت السفارة حفلا بمناسبة الأعياد الوطنية حضره عدد من كبار المسؤولين هناك.



وتقدم سفيرنا لدى بروناي صلاح المطيري بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ولحكومة وشعب الكويت، داعيا المولى عز وجل أن ينعم على وطننا العزيز بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو.



كما أقامت القنصلية العامة بميلانو وشمال ايطاليا الاحتفال السنوي بالأعياد الوطنية للبلاد.



وقالت القنصلية العامة، في بيان لـ «كونا»، ان القائم بالأعمال المستشار خليل العنزي كان على رأس مستقبلي ضيوف الحفل الذي أقيم في مدينة ميلانو العاصمة الاقتصادية لإيطاليا.



وذكر البيان أن ممثلة محافظ ميلانو تشينتسيا بيلفيديرى وقائد القوات الجوية في ميلانو الجنرال فرانشيسكو فيستيتو وعميد السلك القنصلي الأجنبي في ميلانو ولومبارديا كانوا في مقدمة المهنئين من بين كبار المسؤولين ورؤساء وممثلي الادارات المحلية والبرلمانيين والشخصيات البارزة.



كما شارك في الاحتفال رؤساء وأعضاء السلك الديبلوماسي بالبعثات العربية والأجنبية المعتمدة بالمدينة وشخصيات اجتماعية واقتصادية بارزة وبرلمانيون ورجال أعمال وأكاديميون واعلاميون ووفود من الجاليتين العربية والإسلامية في شمال ايطاليا وأصدقاء القنصلية.