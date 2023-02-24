بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، ببرقية تهنئة إلى الإمبراطور نارو هيتو، إمبراطور دولة اليابان الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبــــة ذكرى ميلاده، راجيا لجلالته وافر الصحة والعافيــــة.كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، ببرقية تهنئة إلى السلطان الحاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا لجلالته وافر الصحة والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظــه الله، ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.محمد عرفان علي رئيس جمهورية غيانا التعاونية الصديقـــة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.