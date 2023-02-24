ليلى الشافعي



أكدت الشيخة أوراد الجابر ان الاهتمام بكتاب الله تعالى جبل عليه أهل الكويت وهو الذي حفظ الكويت من كل سوء بحفظ القرآن الكريم وانتشاره في جميع انحاء الكويت. وذكرت أن المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده شجعت الإقبال على كتاب الله حفظا ورعاية وتدبرا، كما ان المسابقة أبرزت دور الشباب الكويتي والبنات والنساء في حفظ كتاب الله تعالى.



وأشارت إلى أنها اليوم تشعر بالسعادة والغبطة لما رأته من ثمرة هذه المسابقة وهو حصول بنات بيادر السلام على الدرع الذهبية لكل المراحل التعليمية ولكل الفئات، فهنيئا لهن على تفوقهن في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده الخامسة والعشرين «رعاية وسمو».



وشكرت الشيخة أوراد القائمات على المسابقة وجهودهن الملموسة والمبذولة للوصول إلى هذه المرحلة المشرفة جاء ذلك في الحفل الذي نظمته جمعية بيادر السلام بمناسبة حصول الجمعية على الدرع الذهبية لمسابقة الكويت الكبرى الـ 25 لعام 2022 لتكريم 46 فائزة من ضمن 140 مشاركة من مختلف الاعمار والفئات.



من جهتها، رحبت رئيسة بيادر السلام دلال العثمان بالفائزات والمشاركات ووجهت لهن النصائح بأن يحرصوا على هذا الشرف بدوام رعاية القرآن الكريم وتفهم سوره والتفقه بآياته والوقوف عند حدوده بأوامر واجتناب نواهيه، والتخلق بما شرع وتطبيق مبادئه ومثله وقيمه على أنفسهم وأهليهم ومن حولهم. وتحدثت د. سحر السيد يوسف الرفاعي عن المسابقة. وقالت إن من أكبر نعم الله علينا نعمة الكويت، بلد يبادر أميرها أمير القلوب ليرعى بنفسه حفظة كتاب الله ويتوالى أخوان من بعده ليكملوا هذه المسيرة العطرة على مدى 25 عاما، مؤكدة ان وضوح الهدف للسير في حفظ كتاب الله تعالى وعمل خطة محكمة للتحدي الأكبر لكي تنشأ بناتنا على حفظ كتاب الله تعالى وأن تقوم الأم بغمرهم بالحب والتشجيع، فالأم هي القدوة بالتربية الصالحة.



من جهتها، قالت عضو لجنة القرآن الكريم كفى العليان: جمعية بيادر السلام تشارك سنويا على مدى 25 عاما حتى عامنا هذا، وحصدت العديد من المراكز الأولى فقد حصلت على 4 دروع فضية و7 دروع ذهبية ودرع التفوق، ونحن في هذا اليوم نحتفل بالدرع الذهبية بالمسابقة الـ 25 وتكريم 46 فائزة و140 مشاركة، مؤكدة ان ارتفاع مستوى المنافسة كبير لدرجة أن بعض من لم يحالفه الحفظ بالفوز قد يكون حقق الدرجة كاملة، فالجميع فائز.