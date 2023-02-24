أسامة أبو السعود



أعلن مدير إدارة الإعلام في وزارة الأوقاف د.أحمد العتيبي أن عدد الذين سجلوا في تطبيق الحج حتى يوم أمس هو 36 ألفا و250 حاجا، علما أن إغلاق باب التسجيل سيكون بعد 5 أيام فقط، وتحديدا بتاريخ 28 فبراير الجاري.



وقال العتيبي في تصريح صحافي إن وزارة الأوقاف ممثلة في مكتب الحج والعمرة ستعتمد الأولوية لمن لم يسبق لهم أداء مناسك الحج من قبل.



وأضــــاف أن إدارة مكـــتب الحج والعمرة اعتمدت أسلوبا جديدا لاختيار المستحقين حسب الشروط، وسيكون الاختيار بالقرعة الإلكترونية، وسيتم إبلاغ من وقع عليه الاختيار من خلال مسج «sms» ومنحه مهلة 5 أيام للتسجيل مع الحملة التي يرغب فيها، وفي حال تخلفه عن التسجيل سيلغى ترشيحه وتتاح الفرصة بعدها للاحتياط من خلال البرنامج.