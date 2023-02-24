دعا المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود الشباب من المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقانون، وعدم الخروج عن المألوف في مسيرات التعبير عن الفرح خلال الاحتفالات الوطنية في الطرقات. وشدد المستشار الحمود على ضرورة نبذ بعض التصرفات والسلوكيات التي تزعج المحتفلين ويعاقب عليها القانون وأبرزها تعطيل حركة المرور وتجاوز السرعة المقررة وركن السيارات في الأماكن الممنوعة، وتجاوز الإشارة الحمراء والخروج من نوافذ المركبات واعتلاء أسقف السيارات، وغيرها. وأضاف ان هناك تصرفات ظهرت في السنوات الأخيرة تفسد أجواء الأعياد والفرحة مثل رش المياه وبعض المواد التي تسبب في انعدام الرؤية ويعرض مرتادي الطرق للخطر بل تطور الأمر إلى وضع ثلج وماء داخل البالونات حتى تكون إصابتها قوية قد تكسر زجاج المركبات وقد تصيب الإنسان في إصابات شديدة لو أتت على الرأس او العين، داعيا أولياء الأمور الى تنمية الروح الوطنية في نفوس أبنائهم ومحبة ولاة الأمر ودراسة تاريخ الكويت وذكرى شهدائنا الأبطال وزيارة أماكن المقاومة مثل المتاحف وبيت القرين والاستفادة من تاريخ تلك الأماكن بالإضافة الى توزيع الأعلام والحلويات على المارة بدلا من رميهم بالمياه الملوثة وغيرها، وعلى وزارة الداخلية عدم التساهل في هذه التصرفات التي تسيء للكويت وشعبها.