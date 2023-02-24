بشرى شعبان



أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أنه منذ انطلاق العمل بالنظام الآلي المطور لديها والربط الآلي مع مختلف الجهات الحكومية، ومن ضمنها وزارة الداخلية أصبح من غير المتاح الحصول على مهنة سائق إلا في حال وجود مركبات مسجلة على الترخيص.



وأوضحت الهيئة أن ذلك يستلزم قيام صاحب العمل بإضافة المركبات على الترخيص ثم يحصل على اعتماد الإدارة، ومن ثم يتحصل بعد ذلك على المهنة.



وذكرت أنه في حالة انتهاء تأمين المركبة تخصم آليا من المركبات المسجلة على الترخيص لحين تجديد المركبة لدى الإدارة العامة للمرور.



وأعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أن بعض خدمات الهيئة المرتبطة بالجهات الحكومية الأخرى ستتوقف نظرا لأعمال الصيانة الخاصة بشبكة الكويت للمعلومات (KIN)، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس بعد وقت الدوام الرسمي الساعة 2:30 حتى نهاية يوم الاثنين تاريخ 27 الجاري، على أن تتم عودة جميع الخدمات يوم الثلاثاء الموافق 28 الجاري.