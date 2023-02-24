ندى أبونصر



تزامناً مع شهر الأعياد الوطنية في الكويت، نظم «فريق بصمة كويتي التطوعي» مهرجانا احتفاليا في «حولي بارك» للمرة الثالثة على التوالي بمشاركة العديد من الجهات.



وعلى هامش الكرنفال، أكدت رئيسة فريق بصمة كويتي التطوعي أمل الشويع أن المهرجان يقام بمشاركة عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة، ويتضمن 30 جناحا تقريبا، ويستمر لمدة ستة أيام، يتخللها عرض العديد من الفقرات والأغاني الوطنية. وأضافت أنه ستتم إقامة عرض لفرقة الجهراء الشعبية وعرض لبنات مدرسة معاذة العدوية وعرض الطيور والعديد من المسابقات وسيتم توزيع الهدايا على الحضور. بدوره، قال رئيس اللجنة الإعلامية لفريق بصمة كويتي غانم العسكر إن الكرنفال بمناسبة الأعياد الوطنية وسيتخلله عرض العديد من الأنشطة والفعاليات، لافتا إلى أن هدف الفريق هو مساعدة المشاريع الصغيرة وذوي الاحتياجات على القيام بأعمال تطوعية لخدمة المجتمع الكويتي ومنها مساعدة الأسر المتعففة.



من جانبه، قال أحد أعضاء الفريق ضاري القحطاني إن الكرنفال الوطني يقام خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٧ ويتم خلاله العديد من العروض الشعبية ويهدف إلى دعم المشاريع المنزلية، مضيفا أن البوثات الموجودة تضم المأكولات والمشروبات والعطــور والشيــلات والأشياء التراثية، داعيا الجميع إلى الحضور والاستمتاع بأجواء الكرنفال وتمنى للكويت وأهلها أعيادا مباركة.