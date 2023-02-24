لا يزال على الكويتيين من حملة الجوازات الخاصة أو الديبلوماسية الحصول على تأشيرات مسبقة قبل السفر

أسامة دياب



أكدت السفارة اليابانية لدى البلاد أن اليابان بلد يمتلك ثقافة غنية ومتنوعة، لافتة إلى حرصها على دعم وتعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين من خلال جذب مزيد من السائحين الكويتيين لزيارة اليابان. وأشارت السفارة في بيان لها، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أنه ما زال ينبغي على المواطنين الكويتيين من حملة الجوازات الخاصة أو الديبلوماسية، الحصول على تأشيرات الدخول مسبقا قبل السفر إلى اليابان، مبينة أن التأشيرات تصدر وفق آلية سهلة وميسرة.



ولفتت السفارة إلى أنها ستستمر في بذل قصارى جهودها لتعزيز الزيارات المتبادلة بين البلدين الصديقين.