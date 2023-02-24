أطلقت شركة لولو هايبر ماركت كجزء من احتفالاها بالعيد الوطني وعيد التحرير عرض «أهلا فبراير»، والذي يستمر من 22 حتى 28 فبراير. افتتح الفعالية محافظ مبارك الكبير اللواء م. محمود بوشهري في منفذ لولو هايبر ماركت بالقرين بحضور الإدارة العليا لشركة لولو هايبر ماركت في الكويت وحشد كبير من المتسوقين والمهنئين.



قدم المهرجان الذي يستمر قرابة الأسبوع، والذي يحتفل بالأعياد الوطنية، مجموعة من الخصومات المذهلة على جميع فئات المنتجات، إلى جانب 62 عرضا رائعا للاحتفال بكل عام على استقلال الكويت. كما شملت الفعالية كذلك عرض عربة تروللي مجانية يفوز بها 600 من العملاء المحظوظين بعد عملية الشراء يخرجون بعربة ترولي مجانية تماما لمدة ستة أيام من 23 إلى 28 فبراير. كما استفاد الزوار من العروض الترويجية الخاصة للمنتجات الطازجة من الكويت، وصفقات اليوم، وأسعار تصفية المصنع للملابس والأحذية وعروض ماركة الأسبوع الترويجية، ومهرجان التسوق الرقمي.



تضمنت عناصر الجذب الأساسية في العرض الترويجي وجود قطع كبيرة وصور للهياكل والمباني الرمزية للكويت، بالإضافة الى وجود كاونتر خاص للزوار لالتقاط صور السيلفي على خلفية تلك القطع والصور، كما تضمنت الفعالية كذلك وجود عروض غنائية وطنية قدمها طلاب من عدة مدارس عربية في الكويت. وشهد معرض غاليري الكويت، الذي أقيم خلال فترة العرض الترويجي، مشاركة أكثر من 20 مدرسة عربية في الكويت مع مشاركة الطلاب في مسابقات الفنون والحرف.