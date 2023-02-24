محمد راتب



نظم التوجيه الفني للتربية الفنية احتفالية بعنوان «الكويت بعيون فنان» تحت رعاية مدير إدارة الفروانية التعليمية محمد العجمي، وحضور مدير إدارة الشؤون التعليمية خالدة الميع ودعم من تعاونية مشرف، حيث اشتملت الاحتفالية على عدة فقرات منها عرض للسيارات التراثية، ومجموعة لوحات فنية وطنية من صنع الموهوبين من الطلاب في جميع المراحل التعليمية.



وصرح د.عمر القناعي رئيس لجنة العمل الاجتماعي بجمعية مشرف التعاونية بأن الدعم الذي تقدمه الجمعية من رعاية لمثل هذه الفعاليات والأنشطة إنما هو انعكاس للدور الاجتماعي لجمعية مشرف التعاونية وتفاعلها مع الجهات الرسمية وغير الرسمية بهدف تقديم خدمات متميزة للمجتمع ودعم المواهب الكويتية في كل المجالات العلمية والثقافية والرياضية.