ندى أبو نصر



زار وفد من مجموعة المرأة الدولية برئاسة حرم سفير جمهورية مصر العربية غادة شوقي وبمشاركة سفير جمهورية رومانيا موغوريل ستانيسكو، متحف طارق رجب للخط الإسلامي في منطقة الجابرية. وكان في استقبال الوفد طارق رجب حفيد مؤسسي المتحف طارق وجيهان رجب. واصطحب طارق رجب الوفد في جولة تعريفية بالمتحف، حيث شرح لهم تاريخ المتحف ومحتوياته الرائعة من أغطية مقدسة مثل كسوة الكعبة، مخطوطات، منمنمات إسلامية، وغيرها. وفي نهاية الزيارة، قدمت غادة شوقي رئيسة المجموعة نيابة عن مجلس وأعضاء المجموعة درعا تذكارية للمتحف وشهادة تقدير للسيد رجب على الجولة المتميزة.